Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Dopo il flop di Virginia Raffaele non decolla neanche il programma di Chiara Francini. Ascolti ben al di sotto delle aspettative sia per Virginia Raffaele a Gennaio che per Chiara Francini a Marzo. Due artiste brillanti e poliedriche finite ko nel format del one lady show che non perdona.

“Colpo di luna” di Virginia Raffaele e “Forte e Chiara” di Chiara Francini sono due programmi ovviamente diversi ma con molte similitudini. Un composito mix di comicità e spettacolo, canzoni e personaggi . Due programmi patinati ed eleganti che però non hanno fatto presa suscitando amarezza anche tra gli ammiratori tanto di Virginia Raffaele quanto di Chiara Francini.

E’ piaciuto poco e nulla dei due programmi nonostante il grande dispendio di energie editoriali ed organizzative e la passione delle due protagoniste Virginia Raffaele e Chiara Francini abituate a raccogliere ben altri allori per le loro esibizioni strepitose. Forse la spiegazione dei due flop è nelle caratteristiche delle due artiste. Inserite in un contesto che funziona bene e con un ruolo ben preciso sono da standing ovation per arte, cultura, garbo, ironia.

Quando però devono prendere il mano il timone di uno show costruito sulle proprie misure non riescono a conquistare il pubblico. Sembra quasi che Virginia Raffaele e Chiara Francini siano da prendere a piccole dosi per apprezzarne tutte le qualità. Ma guardarle troppo e troppo a lungo finisca per annoiare. Questione di tempi televisivi diversi, di ruoli in commedia, di testi d’autore. Una miscela che entrambe non sono riuscite a governare al meglio uscendo malconce dalla prova della prima serata.

