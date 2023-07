Fiorello nella bufera. La sua esclusione dal palinsesto RAI per prossima stagione televisiva è davvero clamorosa. La notizia della scomparsa di Fiorello dai programmi RAI era nell’aria, o meglio nell’etere, da tempo ma ha trovato una clamorosa conferma in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti 2023-2024.

Nel lungo elenco di arrivi e partenze, anche la fragorosa esclusione di Fiorello grande protagonista del successo di VivaRai2! in onda ogni mattina poco dopo l’alba da Via Asiago. Fiorello ha mandato in uno show originale, coinvolgente, fragorosa che ha polverizzato ogni record di ascolto nel proprio segmento orario.

Un programma brillante e di qualità dove Fiorello esalta tutte le sue doti straordinarie di mattatore con la capacità di coinvolgere ospiti vip di ogni genere che per la sua vetrina si alzavano ben volentieri dal letto nel cuore della notte. Audience alle stelle, sponsor felici, pubblico entusiasta? Perché Fiorello è scomparso dal tubo catodico?

A decretare la cancellazione del programma di Fiorello dal palinsesto RAI sono stati, incredibile ma vero, gli abitanti di Via Asiago dove si trovano gli studi televisivi. Il problema è appunto questo. Il programma di Fiorello non si svolge in uno studio televisivo ma bensì in mezzo alla strada. Ed è facile immaginare la confusione che genera la presenza delle attrezzature e di centinaia di persone per strada nel cuore della notte. Le operazioni di preparazione cominciano dopo la mezzanotte, c’è poi la rumorosa messa in onda ed infine lo smontaggio. Nel quartiere, per colpa di Fiorello, era diventato impossibile dormire.

Le proteste dei condomini e del Municipio hanno indotto la RAI a non programmare per la prossima stagione la messa in onda dello spettacolo nonostante il suo travolgente successo. L’AD Roberto Sergio sta cercando di trovare una soluzione di compromesso con gli abitanti della zona ma sarà molto difficile immaginare che Fiorello torni sul selciato in Via Asiago per proporre in programma.

Tanti programmi televisivi sono stati cancellati, anche prima della naturale conclusione del ciclo di messa in onda. E per le ragioni più svariate. Mai prima d’ora era successo che fossero i vicini a decretare la cancellazione di un vip come Fiorello dalla programmazione. Seguiremo i capitoli della ben strana vicenda, magari Fiorello parteciperà a qualche riunione condominiale. Ma voi avreste piacere di aver sotto casa lo show Viva Radio2! Oppure preferireste il quieto riposo alla sfilata di vip?

