Le voci sull’addio alla RAI di Fabio Fazio erano puntuali come le improvvise burrasche del mese di Maggio. Ad ogni finale di stagione Fabio Fazio e la sua corte televisiva erano segnalati al passo d’addio con contorno di feroci polemiche. Stavolta però è diverso. E’ ufficiale: Fabio Fazio saluta la RAI ed approda alla Warner Bros per nuovi progetti televisivi che partiranno in autunno. Quelle che vedremo nelle prossime settimane saranno le ultime puntate del format domenicale “Che tempo che fa”. E ieri sera il programma ha totalizzato il record stagione di ascolti ed interazioni.

Il web si divide su questa notizia. I supporters di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto s’indignano per quella che gli appare come un’operazione di censura rispetto al programma ed ai protagonisti che amano. Gioisce invece chi non sopportava più la trasmissione criticando anche le espressioni talvolta volgari di Luciana Littizzetto.

ARTICOLI CORRELATI

I fan di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ricordano gli ottimi ascolti e gli introiti pubblicitari della trasmissione. Gli estimatori ricordano di Fabio Fazio in particolare l’eleganza della conduzione, la capacità d’intervistare personaggi come Papa Francesco o Barak Obama. Sono pronti a passare ai canali della concorrenza seguendo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nella nuova avventura televisiva. In difesa di Fabio Fazio è sceso in campo Fiorello che ha infiammato ulteriormente le polemiche mediatiche, social e politiche.

Esulta chi non gradiva il programma accusando Fabio Fazio di “faziosità” e Luciana Littizzetto di infarcire con troppe espressioni volgari i suoi monologhi venendo meno al rispetto del telespettatore che dovrebbe esser un cardine del servizio pubblico. Nel mirino anche i super compensi dei due conduttori che però, sostengono i favorevoli, erano abbondantemente coperti dalla raccolta pubblicitaria e non dal canone. A salutare con ironia l’addio alla RAI della coppia Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Matteo Salvini con un “belli ciao” divulgato a mezzo social.

La discussione è destinata a continuare perché altri cambiamenti importanti si annunciano in RAI. E con i cambiamenti continueranno anche le polemiche.

Continuiamo a leggere Optimagazine (leggi di più)