Potrebbe essere possibile assistere al tanto atteso passo indietro da parte di Apple con iPhone 17 nel corso del 2025, almeno per quanto riguarda le dimensioni dello schermo. In particolare, secondo una fonte del calibro di Ross Young, esperto di settore che in questi anni ha dimostrato di essere spesso accurato sul fronte dei display, si dovrebbe andare verso una direzione molto precisa. Di recente, infatti, ha affermato di aver sentito che “iPhone 17 Plus” sarà dotato di uno schermo più piccolo rispetto ai modelli attuali. Con un chiaro riferimento agli iPhone 15 Plus. Quest’ultimo, lo ricordiamo, può contare su uno schermo da 6,7- display.

Più che probabile passo indietro di Apple con iPhone 17 sulla grandezza dello schermo

In sostanza, non dobbiamo soffermarci solo sulla questione selfie, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni attraverso altri approfondimenti per il pubblico italiano. Va detto che la suddetta fonte, tuttavia, non ha rivelato la dimensione precisa del display prevista per l’iPhone 17 Plus. Si tratterebbe di un’inversione di tendenza rispetto ai prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max, che avranno display più grandi da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici. Una scelta che rappresenterebbe un incremento di 0,2 pollici rispetto all’iPhone 15 Pro da 6,1 pollici, senza dimenticare l’iPhone 15 Pro Max.

Provando a passare a questioni più pratiche, è possibile che tra un anno e mezzo circa si possa toccare con mano un iPhone 17 da display da 6,1 pollici come modello base dell’intera serie, poi passare ad un iPhone 17 Plus dal display più piccolo di 6,7 pollici. Tra i dispositivi di fascia alta di questa famiglia, si passerebbe poi ad un iPhone 17 Pro, dal display da 6,3 pollici, arrivando all’iPhone 17 Pro Max con display da 6,9 pollici.

Vedremo se ci sarà effettivamente una svolta di questo tipo coi nuovi iPhone 17 il prossimo anno.

