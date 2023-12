Può sembrare quasi paradossale, ma in questa fase stanno venendo a galla indicazioni molto interessanti in vista del 2025, quando Apple svelerà al mondo i plus legati ai nuovi iPhone 17. In attesa del nuovo anno e della presentazione ufficiale dei prossimi iPhone 16, dunque, proviamo a capire in quale direzione stiano andando le intenzioni del produttore. Ovviamente, è ancora presto per parlare di vera e propria progettazione, ma ci sono a quanto pare i presupposti per esaminare le idee di questo brand, nel tentativo di dare un segnale ai suoi competitor e agli altri produttori.

Stanno trapelando cinque interessanti plus che toccheremo con mano tramite iPhone 17 nel 2025

Se da un lato buona parte del pubblico si concentra su problemi attuali, come quelli che abbiamo esaminato tramite un recente aggiornamento, allo stesso tempo è giusto non perdere di vista la progettualità a lungo termine in casa Apple, visto che da sempre l’azienda in questione dimostra di essere particolarmente lungimirante. Partiamo dalle dimensioni, perché rumors indicano che tramite i nuovi iPhone‌ 17 e ‌iPhone‌ 17 Plus nel 2025, Apple intenda portare display più grandi da 6,27 e 6,86 pollici anche a bordo dei suoi due modelli ‌iPhone‌ standard.

Ancora, è possibile che si possa assistere all’estensione di ProMotion anche ai oi modelli standard nel 2025, consentendo loro di aumentare la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Per quanto concerne il terzo punto, si vocifera che il propssimo iPhone 17 Pro sarà il primo dispositivo che potrà disporre della tecnologia Face ID sotto il suo pannello. Senza dimenticare che modelli premium di Apple della serie in uscita nel 2025 potrebbero essere i primi dotati di un chip Wi-Fi 7 progettato da Apple.

Infine, potrebbe arrivare anche un teleobiettivo aggiornato da 48 megapixel sul più grande dispositivo premium di Apple tra gli iPhone 17 in uscita. La fotocamera, con ogni probabiltà, sarà ottimizzata per le prossime cuffie Vision Pro di Apple.