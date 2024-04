Il cantautore romano Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo “TAKE THAT”, un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, perfetto da ballare.

Il singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9.

“TAKE THAT” è una canzone che si ispira alle sonorità anni ’80, in cui Leo racconta di un sentimento d’amore altalenante. Un amore un po’ folle, che catapulta i protagonisti oltre la stratosfera e li fa sentire come fossero parte di iconiche band planetarie come i Take That o i Daft Punk, pronti però a sciogliersi dopo un grande tour mondiale. Un sentimento esagerato e surreale come solo i grandi amori possono essere.

“Il singolo racconta di un amore che finirà con il botto, dopo un tour mondiale. Sempre più spesso nella società odierna si tende ad abusare della parola ‘per sempre’. Niente è eterno ma l’amore va vissuto fino alla fine con gioia e un pizzico di ironia!” – racconta Leo Gassmann.