Torna RADIO ITALIA LIVE -IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia!

Nel 2024 doppio appuntamento: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno. Presenting Partner dei due concerti è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana.

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l’evento vedrà protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, EMMA, GAZZELLE, GEOLIER, GHALI, MAHMOOD, ANGELINA MANGO, GIANNA NANNINI, NOEMI, THE KOLORS, ULTIMO.