Malika Ayane annuncia i concerti che la vedranno impegnata in un tour teatrale nel 2024. Si parte il 10 novembre da Torino.

Questo autunno Malika Ayane si esibirà dal vivo con 10 appuntamenti nei teatri in un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners. Il nuovo viaggio live della cantautrice partirà il 10 novembre da Trento (Auditorium Santa Caterina) e proseguirà il 13 novembre a Torino (Teatro Colosseo), il 15 novembre a Milano (Teatro dal Verme), il 16 novembre a Mestre (VE, Teatro Toniolo), il 18 novembre a Bologna (Teatro Celebrazioni), il 23 novembre a Spoleto (PG, Teatro Nuovo Menotti), il 27 novembre a Firenze (Teatro Puccini), il 29 novembre a Senigallia (AN, Teatro La Fenice), il 30 novembre a Roma (Auditorium Parco della Musica) per poi terminare il 3 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo).

I biglietti per il tour sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

“MALIKA AYANE a teatro 2024” – LE DATE

10 NOVEMBRE 2024 – TRENTO – AUDITORIUM SANTA CHIARA

13 NOVEMBRE 2024 – TORINO – TEATRO COLOSSEO

15 NOVEMBRE 2024 – MILANO – TEATRO DAL VERME

16 NOVEMBRE 2024 – MESTRE (VE) – TEATRO TONIOLO

18 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI

23 NOVEMBRE 2024 – SPOLETO (PG) – TEATRO NUOVO MENOTTI

27 NOVEMBRE 2024 – FIRENZE – TEATRO PUCCINI

29 NOVEMBRE 2024 – SENIGALLIA (AN) – TEATRO LA FENICE

30 NOVEMBRE 2024 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

3 DICEMBRE 2024 – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO