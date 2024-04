CoopVoce non funziona oggi 11 aprile per svariati clienti del vettore. In particolare, almeno nella prima mattinata odierna, si sono verificate delle anomalie relative alla connessione mobile da SIM dell’operatore virtuale che si appoggia a TIM. Chiariamo esattamente la tipologia di malfunzionamenti in corso, anche riportando gli eventuali canali di assistenza tecnica ai quali rivolgersi.

La prima cosa da dire è che non siamo al cospetto di un vero e proprio down. Almeno al momento di questa pubblicazione (ossia alle 10:30) i disservizi sembrano essere limitati solo ad un numero ristretto di clienti (anche se comunque nell’ordine delle centinaia come messo in evidenza anche del portale Downdetector). Come già accennato, le anomalie riguarderebbero soltanto il servizio di rete. Al contrario, non ci sarebbero malfunzionamenti per quanto riguarda le chiamate in entrata e in uscita, neanche l’invio e la ricezione di messaggi. Insomma, solo la possibilità di navigazione sarebbe inibita, anche se quest’ultima inficia pesantemente l’esperienza degli utenti.

Dal momento in cui CoopVoce non funziona, è possibile comunque rivolgersi al numero di assistenza 188. I clienti dell’operatore possono contattarlo in qualsiasi momento per cercare di parlare con un operatore e ottenere almeno una spiegazione dei problemi in corso. Sempre fino a questo momento, non sono giunti chiarimenti ufficiali relativi proprio alle difficoltà in corso da parte del vettore e per questo non possiamo neanche ipotizzare gli eventuali tempi di ripristino della situazione.

Aggiornamento 11:15 – I problemi continuano a manifestarsi copiosi in questi minuti. Per fortuna, come già evidenziato, il disservizio continua ad essere solo relativo alla navigazione in rete e non coinvolgere le fondamentali chiamate. Mancano all’appello ancora riscontri ufficiali in merito alle anomalie: non risultano esserci zone che risultano più o meno colpite dagli attuali errori. Non resta altro da fare se non attendere un ritorno alla normalità.

