Si riscontrano oggi 8 ottobre alcuni problemi CoopVoce, probabilmente legati anche all’utilizzo della SIM Evolution, che vanno necessariamente chiariti nei prossimi minuti dall’azienda. Soprattutto nel caso in cui le segnalazioni non si dovessero arrestare. Una situazione, quella che stiamo vivendo questo giovedì, che ricorda molto il malfunzionamento portato alla vostra attenzione durante il mese di agosto. Come probabilmente ricorderanno i clienti di questo brand tramite il nostro pezzo di allora.

Cosa si sa sui problemi CoopVoce di oggi 8 ottobre

Le segnalazioni riguardanti i problemi CoopVoce sono ancora frammentarie, motivo per il quale faccio molta fatica ad individuare l’anomalia specifica. Resta il fatto che poco dopo le 11 la curva delle segnalazioni su Down Detector si sia impennata, mentre è forte il sospetto che la questione possa investire le SIM Evolution. Un primo feedback dall’azienda, seppur molto generico, poco fa è arrivato tramite Facebook:

“Ci dispiace molto per le problematiche da te riscontrate. Ti garantiamo che stiamo effettuando tutti i dovuti controlli per assicurare la qualità di sempre. Ti invitiamo se vuoi a lasciarci privatamente il tuo numero di telefono: in questo modo potremo approfondire maggiormente la tua casistica specifica“.

Ovviamente, l’articolo sarà in continuo aggiornamento e vi fornirò ulteriori informazioni in tempo reale a proposito dei problemi CoopVoce evidenziati da alcuni clienti. Al momento, non ci sono i presupposti per parlare di down, vista la mole di “lamentele” tutto sommato abbastanza circoscritta, ma un guasto c’è. Forse geolocalizzato. Commentate pure l’articolo riportandoci la vostra esperienza oggi 8 ottobre.

Aggiornamento ore 12:02. Tutto lascia pensare che i problemi CoopVoce riguardino aree specifiche del Paese. La curva delle segnalazioni, infatti, se da un lato è costante da circa trenta minuti, allo stesso tempo non presenta picchi estremamente preoccupanti. Situazione comunque da monitorare.