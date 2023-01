Il primo episodio de La Porta Rossa 3 è già disponibile su RaiPlay. A due giorni dal debutto in tv, la piattaforma in streaming della Rai permette ai fan della fiction di dare uno sguardo in anteprima alla terza e ultima stagione.

Il primo episodio de La Porta Rossa 3 si trova nella homepage della piattaforma. Basta scorrere la homepage e troverete l’icona della serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession con la scritta “Anteprima esclusiva”.

Questa la sinossi dell’episodio 3×01:

Durante un blackout Cagliostro assiste ad un incidente d’auto in cui muore una persona che conosce. Per scoprire la verità, il commissario si trova di nuovo ad avere a che fare con Vanessa.

Per vedere l’episodio è semplice: è necessario avere un account su RaiPlay e la registrazione è gratis. Dopo questo semplice passo potrete usufruire di tutti i servizi presenti sul servizio di streaming (sia guardare serie, film e documentari, ma anche seguire in diretta tutti i programmi Rai).

La Porta Rossa 3 si apre tre anni dopo gli ultimi eventi. Vanessa è andata via con Federico, e adesso frequenta un’università in Slovenia, mentre Cagliostro è rimasto ancora intrappolato tra la vita e la morte, e ha rotto ogni rapporto con lei. Anna sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua figlia. Il commissario Paoletto si trova ad affrontare allo stesso tempo i problemi della città e un mistero affettivo. Nonostante il loro rapporto sembrasse andare a gonfie vele, Stella gli ha chiesto una pausa ed è scomparsa.

Una notte, durante un corteo di protesta contro una centrale elettrica ad alto impatto ambientale, la città di Trieste precipita nell’oscurità. Tra il caos, un veicolo finisce fuori strada e il conducente muore: questo evento cambierà per sempre il destino di tutti i personaggi, e li porta a indagare insieme per un’ultima volta.

