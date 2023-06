I Galaxy Watch ed i telefoni Galaxy di Samsung comunicano in molti modi. Probabilmente, uno dei risultati più unici di questa sincronizzazione tra dispositivi è reso possibile dall’app Camera Controller. L’app consente agli utenti dei Galaxy Watch di trasformare i propri smartwatch in telecomandi e pulsanti di scatto per le fotocamere degli smartphone. È un’idea chiara e funzionale, ma ha alcune limitazioni. Tuttavia, il colosso di Seul sta valutando di migliorarlo. Sebbene Camera Controller abbia ottenuto diverse ottimizzazioni nel tempo, l’app non offre ancora la ricchezza del mirino dello smartphone. Una cosa che manca all’app Camera Controller è l’integrazione con Expert RAW.

Come riportato da “SamMobile“, un moderatore dei forum della Samsung Community ha affermato che il produttore asiatico sta esaminando la possibilità di integrare l’app per smartwatch Camera Controller con Expert RAW sui telefoni cellulari. Un utente della comunità Samsung ha recentemente chiesto se poteva scattare foto con Expert RAW utilizzando il Galaxy Watch. Mentre il moderatore ha chiarito che Expert RAW è separato dall’app Fotocamera predefinita sui telefoni, e quindi è incompatibile con l’app Camera Controller per smartwatch, ha anche aggiunto che il colosso di Seul “riesaminerà le funzioni relative all’interblocco in futuro”.

Questa non è una garanzia che l’app Camera Controller alla fine supporterà Expert RAW, ma c’è speranza che lo faccia. Per lo meno, l’OEM sudcoreano ha preso in considerazione l’idea e sta rivedendo le sue scelte. Potremmo ottenere un’app Camera Controller più potente e versatile tramite un aggiornamento. Vi terremo aggiornati se la storia avrà un seguito felice e se l’azienda deciderò di fare qualcosa per Expert RAW per i Galaxy Watch. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com