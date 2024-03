Il significato del nuovo singolo di Bianca Atzei è tutto nel titolo e nell’artwork. Da tantissimi anni l’operazione nostalgia portata avanti dal revival pop funziona e non smette di affascinare, per questo l’artista ha scelto di tuffarsi in picchiata in questa tendenza per ritornare alla spensieratezza dell’adolescenza e trasmettere quella libertà al suo pubblico.

Discoteca, il nuovo singolo di Bianca Atzei

Discoteca, questo il titolo del nuovo singolo di Bianca Atzei, sarà fuori il 29 marzo su tutte le piattaforme di musica in streaming e in rotazione radiofonica. In questo brano ritroviamo tutta la bellezza del synth pop degli anni ’80 e la spensieratezza necessaria in questa primavera a tratti uggiosa e a tratti soleggiata. Non a caso, l’arrangiamento è un omaggio a tante hit che hanno segnato per sempre la decade della rivoluzione dance ed elettronica, come Sweet Dreams degli Eurythmics. La produzione è di Diego Calvetti.

A proposito della canzone, Bianca Atzei racconta: “Con Discoteca sono tornata alla spensieratezza delle mie serate trascorse a ballare lontana da ogni tipo di preoccupazione, e mi sono divertita a immaginare di frequentare i club di qualche decennio prima”. Del resto, continua la cantante, la sonorità di quegli anni “mi è entrata dentro sin da bambina”.

Il Mio Canto Libero e il nuovo album in arrivo

Nel giugno 2023 Bianca Atzei ha pubblicato Il Mio Canto Libero, che contiene 8 cover dedicate al figlio appena nato, Noa Alexander. Nel frattempo è pronta a lanciare il prossimo la cui uscita è prevista per maggio 2024.

Sulla nuova release si sa ben poco. Nei fatti, sarà il terzo disco di inediti dopo Veronica (2022), e il nuovo singolo di Bianca Atzei potrebbe anticipare le atmosfere che ascolteremo nel seguito ideale di Veronica.

Continua a leggere su optimagazine.com