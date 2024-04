Le Vibrazioni annunciano i concerti per il tour estivo. Una delle band italiane più longeve, con oltre 20 anni di carriera e la voce di Francesco Sarcina, annuncia il suo ritorno sul palco. Questa estate, Le Vibrazioni torneranno dal vivo per emozionare i fan a ritmo dei successi del passato e del presente, con una formazione a tre elementi.

Formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, Le Vibrazioni hanno all’attivo 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. E non è tutto: dal 2003 ad oggi hanno girato l’Italia con più di 1000 concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano.

Lo scorso anno hanno festeggiato il ventennale del primo album “Le Vibrazioni”,che si posizionò per settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, tenendo delle serate evento e regalando a Milano una performance unica di “Dedicato a te”, risuonando il pezzo dal vivo su un barca lungo il Naviglio Grande di Milano, attraverso i luoghi che per la band rappresentano casa.

Da aprile 2024 Le Vibrazioni torneranno dal vivo con un nuovo tour estivo con cui presenteranno uno spettacolo che racchiude venti anni di musica, dai loro primi brani, ai successi sanremesi, alle canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti.

Insieme a Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda si aggiungeranno, sul palco, Roberto Dell’ Era (Afterhours, The Winstons) al basso e Will Medini (Gianna Nannini, Ultimo, Elisa) alle tastiere e pianoforte.

I concerti de Le Vibrazioni nel 2024:

17 APRILE – MARGHERA (VE) – Nave de Vero

24 APRILE – PORTO SAN GIORGIO (FM)

25 APRILE – SIRACUSA

27 APRILE – ACIREALE (CT)

20 MAGGIO – CASARANO (LECCE)

22 GIUGNO – CERTALDO (FI) – Certaldo in Fermento Festival

16 LUGLIO – VARALLO SESIA (VC) – Alpàa Festival

19 LUGLIO – VARESE – Giardini Estensi

08 AGOSTO – CESENATICO (FC) – Stadio Comunale

16 AGOSTO – LOCARNO – Locarno Film Festival

17 AGOSTO – CAMMARATA (AG)

19 AGOSTO – SABAUDIA (LT)