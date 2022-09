Rosa Intenso de Le Vibrazioni è uno dei capitoli fondamentali di VI, l’EP dal sapore come sempre vintage, ma con l’occhio di un divulgatore degli anni ’70 con le atmosfere trasposte al quotidiano.

Il brano è disponibile da oggi in rotazione radiofonica. Siamo decisamente lontani dalla tipica ballata di Francesco Sarcina e soci, perché in questo brano Le Vibrazioni pongono in essere tutte le loro capacità compositive e letterarie. Possiamo dire che Rosa Intenso è il dopo-Albachiara, specialmente nella frase: “Ti piace studiare, e poi studiare la mente e i suoi lati oscuri ti fanno godere”.

Una versione 2.0 della filosofia espressa da Vasco, collocata in questo contesto in cui la liberazione sessuale raggiunge il 2.0 con le importanti conquiste contro il body shaming, i tabù e l’omofobia, perché nel videoclip diretto da Gianluca Della Monica viene mostrata la storia d’amore tra due ragazze.

Una normalità che un tempo non era intesa come tale – anche se alcune sfumature politiche continuano a ostacolarne i diritti – ma che proprio Sarcina sottolinea quando parla del suo brano:

“Non mi sono mai fatto la domanda se sia giusto o meno sostenere la comunità LGBT, perché non c’è mai stato il dubbio della assoluta normalità e convivenza nell’ uguaglianza dei diritti umani e sociali. Per me esiste solo il principio di essere umano”.

Per Sarcina, infatti, Rosa Intenso è “l’intensità che si cela dietro l’apparente delicatezza”, e difatti nella nostra recensione dell’EP VI avevamo parlato di un’opera in cui si sente fortemente l’amore passionale, argomento piuttosto ricorrente nel repertorio della band milanese.

Intanto, il tour estivo continua con il suo lungo strascico tra settembre e ottobre, fino a concerto-evento al Fabrique di Milano – inizialmente programmato al 1° ottobre 2022 – che si terrà nel 2023.

