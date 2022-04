VI de Le Vibrazioni rompe finalmente il silenzio dopo V (2018) e si unisce al grande percorso che la band di Francesco Sarcina ha in mente e che si completa, con questo capitolo, di nuove suggestioni. Questo nuovo EP contiene il singolo sanremese Tantissimo e tutte le soddisfazioni del frontman, che per questo nuovo corso della band ha già scritto 50 canzoni che prenderanno vita in futuro.

Le Vibrazioni, come spesso hanno fatto, raccontano l’erotismo più romantico e lo collocano secondo una precisa sinusoide ora malinconica e ora intellettuale. Raccontami Di Te è l’ouverture strumentale che, come lo stesso Sarcina ricorda, introduce l’ultima traccia Ridere Ancora ma anche una canzone che uscirà in una prossima pubblicazione. Le atmosfere anni ’70 si fanno sentire eccome, tra organi Hammond e note di chitarra à la David Gilmour, con soluzioni che ricordano vagamente l’intro Cronaca Nera dei Baustelle da La Malavita (2005).

Ancora Mia ha architetture disco che la band sperimenta da un po’, ma si chiude con l’effetto sorpresa di un pianoforte decadente e inquietante. Rosa Intenso è il dopo-Albachiara: “Ti piace studiare e poi studiare la mente e i suoi lati oscuri ti fanno godere”. Tutto esplode con l’elevazione della tonalità nell’ending presentato come se fosse un orgasmo.

La Vita Oscena è un brano nervoso, con un basso distorto e una nota ripetuta ossessivamente che strizza l’occhio un po’ alla psichedelia e un po’ al trip-hop. Il resto è un dipinto noir in cui riff e soluzioni melodiche sono il taxi notturno sul quale saliamo a bordo tra stop e cromatismi.

Con Ridere Ancora scopriamo la parte più onirica dell’EP: la ballad suonata al piano rhodes diventa un costrutto british che chiude in bellezza la tracklist con la promessa di ritrovarsi presto. VI de Le Vibrazioni esce oggi, venerdì 15 aprile, e sarà disponibile in copia fisica dal 6 maggio.