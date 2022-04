Volano di nuovo parole pesanti, nello sfogo di Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia, ex moglie, il cui rapporto è tenuto da un filo sottile. Il frontman de Le Vibrazioni è stato ascoltato dalle pagine de Il Giornale in occasione dell’uscita di VI, ultimo EP della band. Tra lui e la ex moglie le cose non vanno meglio, ma Sarcina ha tutta l’aria di aver ritrovato un certo equilibrio che sfoggia con orgoglio e serenità.

Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia

Il loro matrimonio è finito nel 2018. Il leader de Le Vibrazioni è tornato sull’argomento più volte. Nel 2020 aveva riferito che la loro relazione era “fondata sui like”, ragione per cui si era “rotto le p****”, ma non è tutto. Ciò di cui si rumoreggia dalla fine della loro relazione sono i tradimenti continui, specialmente da parte di Clizia Incorvaia che avrebbe tradito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio.

Oltre al grande dispiacere della fine di una relazione, inoltre, Sarcina ha dovuto affrontare anche il peso mediatico della vicenda. I giornali – diceva nel 2021 – parlavano di lui solamente come “ex di Clizia Incorvaia” e non per la sua arte ne Le Vibrazioni, circostanza che lo ha fatto soffrire non poco. Oggi Le Vibrazioni sono ritornate in pieno vigore, sia con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 che con l’ultimo EP VI. Alle colonne de Il Giornale il frontman ha detto:

“Io non ero la sua persona e lei non era la mia, oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Il nuovo EP de Le Vibrazioni

Nell’intervista, Francesco Sarcina sottolinea che Le Vibrazioni, con l’EP VI, hanno dimostrato di essere controcorrente. Prima di tutto la band si tiene lontana dalla tendenza di altri artisti a pubblicare album con una febbrile puntualità:

“Oggi i dischi vengono buttati sulle piattaforme senza logica, così noi ci siamo detti: pubblichiamo un po’ di brani per volta. Adesso cinque, poi altri cinque, poi cinque ancora”.

VI è un EP che dice tante cose, e che suona proprio come un anello di congiunzione tra la musica italiana più rivoluzionaria e i fasti del brit pop che l’indie internazionale ha estratto dalle miniere del beat: senza fare troppo rumore, ma con la giusta classe.