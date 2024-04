Nelle più belle canzoni di Francesco De Gregori c’è tutto il potere del cantautorato italiano. Dal timbro e dallo stile inconfondibile, De Gregori ha regalato alla scena italiana un romanticismo poetico d’altri tempi, senza tralasciare le canzoni di denuncia e gli inni alla pace, che ancora oggi vengono intonati quando si vogliono ricordare i diritti umani e i principi di uguaglianza contro ogni forma di discriminazione e guerra.

Alice (1973)

Alice non può certo mancare in questa carrellata tra le migliori canzoni di Francesco De Gregori. Il brano fotografa una ragazza che osserva con innocenza e curiosità il mondo che la circonda, e tra i personaggi incontra una ragazza che pensa al suicidio, un uomo che non vuole sposarsi e un mendicante che non trova una casa.

Rimmel (1975)

Con un giro melodico che per il 1975 è rivoluzionario, Rimmel è una disperata canzone d’amore scritta per raccontare la fine di una relazione, un grande classico sia di Francesco De Gregori che della musica italiana, di cui questo brano rappresenta uno dei momenti più alti.

Generale (1978)

Generale non ha certamente bisogno di presentazioni. Un brano contro la guerra, raccontato con tutta la delicatezza che è propria dello stile di De Gregori, raccontando la guerra dal punto di vista di un militare che dipinge tutto ciò che è ritrovare la casa dopo aver respirato la morte.

La Donna Cannone (1983)

Con quell’intro di piano che fa innamorare anche una statua, La Donna Cannone è una delle più belle canzoni di Francesco De Gregori. Ispirata da un fatto di cronaca che riportava la crisi di un circo, il brano è una metafora sull’amore, dove la protagonista abbandona il suo ruolo di attrazione per il “pubblico pagante” per inseguire il suo amore, ma soprattutto per riprendere in mano la sua vita.

Continua a leggere su optimagazine.com