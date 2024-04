Il 2024 sarà l’anno dei concerti di Russell Crowe in Italia con il suo progetto, The Gentleman Barbers. Non una toccata e fuga come molti altri artisti internazionali sono soliti fare, con un pugno di show tra Milano e Roma: il divo di Hollywood visiterà l’intero Stivale dall’estremo nord all’estremo sud con ben 15 spettacoli.

Concerti di Russell Crowe in Italia nel 2024: tutte le date

Da luglio ad agosto, i concerti di Russell Crowe in Italia con i The Gentleman Barbers partiranno dalla Valle D’Aosta per poi concludersi in Sicilia. Ecco il calendario completo:

21 GIUGNO – Breuil-Cervinia – Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino e Breuil-Cervinia (Valtournenche)

23 GIUGNO – Roma – Parco Archeologico del Colosseo

9 LUGLIO – Pompei – Anfiteatro degli Scavi

11 LUGLIO – Ascoli Piceno – Piazza del Popolo

13 LUGLIO – Piacenza – Palazzo Farnese

14 LUGLIO – Varese – Giardini Estensi

16 LUGLIO – Bologna – Teatro Comunale Auditorium Manzoni

19 LUGLIO – Bari – Musicultura Summer Festival, Sagrato Basilica Capurso

20 LUGLIO – Diamante (CS) – Ruderi di Cirella

22 LUGLIO – Siena – Piazza del Campo

30 LUGLIO – La Spezia – Jazz Festival, Piazza Europa

01 AGOSTO – Udine – Festival Majano Area Concerti

03 AGOSTO – Ladispoli (RM) – Piazza Rossellini

05 AGOSTO – Castiglioncello, Rosignano Marittimo (LI) – Castello Pasquini

07 AGOSTO – Noto (SR) – Scalinata della Cattedrale

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e tutti gli altri circuiti autorizzati.

Lo show speciale a Breuil-Cervinia e Roma

A Breuil-Cervinia il concerto sarà anticipato da un pre-show della band sulla Terrazza Panoramica del Piccolo Cervino, a 3880 metri, un evento che è già un record come il concerto più in alto della storia. A Roma, invece, assisteremo al ritorno del gladiatore al Colosseo con un pre-show in cui sarà presente lo stand up comedian Jimmy Carr.

I The Gentleman Barbers sono una cover band che da 30 anni porta sul palco i brani che hanno fatto la storia.

