Il giorno di Pasqua è per molti un momento di condivisione, da trascorrere in famiglia o con amici. In occasione di questa festività c’è chi ama organizzare gite fuori porta, approfittando delle prime giornate primaverili, ma anche chi preferisce passare del tempo in casa, in relax, magari gustandosi una bella serie TV.

Per l’occasione abbiamo pensato a selezionare 5 episodi speciali di altrettante serie televisive a tema da vede a Pasqua e Pasquetta.

Ecco la nostra TOP 5:

BROOKLYN NINE-NINE – LA CACCIA AL MIGLIORE: stagione 07 episodio 11

La tradizionale Battaglia di Halloween, momento attesissimo in ogni stagione per i fan del distretto di polizia di New York. Nel 2019 la competizione è andata un po’ oltre ogni aspettativa. Partita appunto ad Halloween, si è protratta fino a San Valentino per poi concludersi a Pasqua. Indelebile l’immagine del Commissario Holt e Jake Peralta in costume da coniglio.

I SIMPSON – LE ALLEGRE COMARI DI ROSSOR: stagione 17 – episodio 07

In una classifica di questo tipo non poteva mancare la famiglia più famosa della televisione, da sempre attenti a celebrare queste ricorrenze in modo, diciamo, sopra le righe. Durante la Pasqua a Springfield, la villa del sindaco viene usata per una caccia al tesoro dedicata ai bambini, ma che Homer prende un po’ troppo sul serio. Memorabile la scena della zuffa tra il capofamiglia Simpson e l’arbitro della gara travestito da coniglio, perché Meggie non riusciva a trovare nessun uomo, con tanto di imbarazzo di Marge davanti alle sue possibili nuove amiche.

HAPPY DAYS – UNA VERANDA PER TRE: serie 03 – episodio 10

Fonzie rovina i piani di Richie, Potsie e Ralph, i quali decidono di affittare una capanna al Lago Whitefish per trascorrere le vacanze di Pasqua. Quando però scoprono che in realtà hanno pagato solo per il portico decidono di fingersi ricchi uomini d’affari tunisini per far colpo sulle loro vicine molto carine. Non avevano fatto i conti però con l’arrivo del loro amico!

SOUTH PARK – FANTASTICO SPECIALE DI PASQUA: serie 11 – episodio 05

La celebre serie animata si è sempre caratterizzata per la sua irriverenza e per il suo sarcasmo che non ha mai fatto sconti a nessuno. E a Pasqua la situazione non cambia. Mentre i Marsh sono intenti agli addobbi, Stan chiede a suo padre quale sia il nesso tra la Resurrezione di Cristo e un coniglio che nasconde uova colorate. Non soddisfatto della risposta, decide di porre la stessa domanda a un uomo travestito da coniglio in un centro commerciale, ma anche qui riceve solo risposte vaghe. L’uomo fa poi una telefonata avvertendo il suo interlocutore di un bambino che fa “troppe domande”. Stan si ritrova così inseguito da una folla di uomini travestiti da coniglio pasquale. Chiede conforto a Randy, il quale però gli confida di far parte del “Club degli uomini lepre”, una setta segreta che protegge il mistero del coniglio di Pasqua.

SUPERSTORE – IL CONIGLIO PASQUALE: serie 04 – episodio 06

I festeggiamenti del giorno di pasqua non potevano di certo mancare in uno dei negozi più amati dagli appassionati di serie tv. Dina è alla ricerca di un uomo travestito da coniglio pasquale che si aggira tra gli scaffali dello store, ma nessun altro riesce a vederlo e la donna crede di essere impazzita.

Continua a leggere Optimagazine