Si registrano numerose segnalazioni, in queste ore, a proposito del ritorno di una catena concentrata sulla peristeria elata con forma alata, sfruttando tutto il potenziale di app per noi comuni come WhatsApp e Facebook. Chi ci segue, sa che in passato abbiamo già esaminato la questione, provando ad estrarre dal messaggio virale sia le informazioni vere, sia quelle false. Perché se da un lato c’è un fondo di verità nei testi che stanno circolando oggi 28 marzo qui in Italia, allo stesso tempo altre risultano completamente inventate.

Cosa sappiamo su peristeria elata a forma alata

Ad esempio, l’orchidea ha effettivamente un aspetto che ricorda la colomba di Pasqua. Non è un caso che la catena in questioni torni ad essere virale puntualmente in questo periodo dell’anno. Tuttavia, la peristeria elata con forma alata non è una vera e propria colomba e non si presenta come potete osservare nel pezzo che ho linkato ad inizio articolo. L’altro aspetto da prendere in considerazione, si riferisce alla sua provenienza, se pensiamo al fatto che in passato in tanti si siano concentrati sul Brasile come Paese d’origine.

Al contrario, Wikipedia ed altre fonti si sono sempre concentrate su altre realtà parlando di peristeria elata con forma alata. Basti pensare a Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Venezuela. Un aspetto positivo, però, ci sarebbe, in quanto a detta di Bufale la versione della catena “ottimizzata” su Pasqua 2021 pare si stia focalizzando su una foto dell’orchidea più realistica. Addio, dunque, alla colomba nel suo aspetto tradizionale, contrariamente a quanto vi abbiamo riportato prima.

Dunque, occorre analizzare con maggiore attenzione la catena WhatsApp che ci parla della peristeria elata a forma alata, evitando che la leggenda metropolitana torni a creare cattiva informazione su un argomento di questo tipo qui in Italia.