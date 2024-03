Tra le novità di Aprile 2024 targate Disney+ c’è Tracker, la serie poliziesca ricca di azione e suspense interpretata da Justin Hartley. Il titolo è ispirato al romanzo best-seller Il gioco della vita dello scrittore Jeffery Deaver.

Tracker è creata da Michael Cooney, Jeffery Deaver e Ben Winters. La serie segue le vicende di Colter Shaw (Hartley), un survivalista solitario in viaggio per gli Stati Uniti. L’uomo mette a disposizione della polizia le sue straordinarie doti di localizzazione per venire a capo di complicati casi irrisolti. Shaw si ritroverà inoltre ad affrontare problemi familiari e una serie di segreti che riaffiorano dal suo passato.

Tracker è una produzione 20th Television, prodotta da Jeffery Deaver e Connie Dolphin, con Ken Olin, Justin Hartley, Ben H. Winters e Elwood Reid nel ruolo di esecutivi.

Oltre a Hartley, il cast della serie è composto da:

Robin Weigert (Big Little Lies)

Abby McEnany (And Just Like That…)

Eric Graise

Fiona Rene

