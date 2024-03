Jurassic World Chaos Theory è la nuova serie animata di Netflix ambientata, di nuovo, nel mondo dei dinosauri, lanciato col franchise di Steven Spielberg nel lontano 1993. Il progetto era stato velatamente annunciato lo scorso anno, quando sono state divulgate immagini con dei nuovi personaggi che avrebbero fatto il loro debutto.

In realtà, Jurassic World Chaos Theory prosegue la narrazione degli eventi di Jurassic World: Nuove Avventure. In questa serie, anch’essa animata, le vicende erano collegate al film Jurassic World del 2015. La trama ruotava intorno a un gruppo di ragazzi rimasti da soli nel Campo Cretaceo (dall’altra parte di Isla Nublar). Dopo che i dinosauri hanno seminato il panico, i sei giovani sono sopravvissuti per un anno sull’isola, venendo salvati nel finale della quinta e ultima stagione.

In Jurassic World Chaos Theory, la storia è ambientata dopo i fatti raccontati nel film Jurassic World: Il mondo distrutto (uscito nel 2018). Nel teaser trailer vediamo il ritorno di due dei protagonisti della serie animata Jurassic World: Nuove Avventure. Sei anni dopo il loro salvataggio da Isla Nublar. Ben e Darius, ormai adulti, si ritrovano perché, a quanto pare, qualcuno sta dando loro la caccia. Bisogna avvisare anche gli altri loro amici, con cui anni prima sono rimasti bloccati su Isla Nublar. I pericolosi, però, sono dietro l’angolo: tornare sull’isola vuol dire anche tornare ad affrontare i dinosauri e nuovi pericoli.

Il nuovo progetto animato conferma il successo del franchise nato nel 1993 con Jurassic Park. Finora sono stati realizzati tre film (è in produzione una nuova trilogia), due cortometraggi, e tre serie animate.

Il teaser trailer (al momento solo in lingua originale), rilasciato nella giornata di ieri da Netflix, offre un primo sguardo alla serie tv. Il titolo è un riferimento al finale della seconda stagione di Jurassic World: Nuove Avventure.

Jurassic World: Chaos Theory uscirà su Netflix il 24 maggio.

