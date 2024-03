Il 5 aprile 2024 debutta su Netflix Kiseiju – La zona grigia, un K-drama il cui titolo originale è Parasyte: The Grey, ispirato all’omonimo manga di genere fantasy-horror, creato da Hitoshi Iwaaki nel 1989. Dal fumetto era già stata tratta una serie di animazione.

Il nuovo titolo che sarà fruibile in streaming dalla prossima settimana è girata in live action e racconta la storia di Su-in (Jeon So-nee) alle prese con un parassita che convive con lei nel suo corpo. Parallelamente il Team Grey è riunito per combattere i parassiti che si nutrono di esseri umani.

L’umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. Sinossi Netflix

La serie è diretta da Yeon Sang-ho, noto per aver firmato la regia del film horror a tema zombie Train to Busan. Tra gli interpreti che formano il cast, oltre alla già citata Jeon So-nee, figurano tra gli altri: Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo e Kim In-kwon.