Natale con Annalisa a Savona. Le luminarie della città quest’anno sono dedicate a lei, che ha dominato le classifiche di vendita nell’ultimo anno. Un’iniziativa con Amazon Music che vuole rendere omaggio ad Annalisa nella sua città Natale e consentire ai suoi concittadini di trascorrere le feste natalizie ripassando i versi dei suoi brani più famosi. Non tutti, chiaramente, ma i versi di tre canzoni trovano posto tra le strade più affollate del centro storico savonese.

Amazon Music e Annalisa danno il via al Natale portando in scena i brani di maggior successo della cantante ligure. Tra le luminarie della città, si trovano così i versi di “Bellissima”, “Ragazza Sola” e “Mon Amour”, che ci hanno fatto ballare tutti in questi mesi.

Le luminarie di Natale con Annalisa a Savona resteranno accese tra le strade del centro cittadino dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

“Vedere Savona, città che mi ha visto crescere, illuminata dalle frasi delle mie canzoni, mi emoziona davvero e di certo renderà questo Natale per me speciale”, ha dichiarato Annalisa, felice di leggere le sue canzoni tra le strade della città in cui ha sempre vissuto.

Non solo questo: Annalisa e Amazon Music hanno fatto un regalo speciale ai fan per celebrare le festività natalizie: esce così “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)”, disponibile esclusivamente su Amazon Music.

Il nuovo brano esclusivo Amazon Original è anche stato pubblicato in un’edizione speciale del nuovo album di Annalisa E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE (Amazon Music Edition) rilasciato il 24 novembre 2023 e disponibile esclusivamente su Amazon Music.