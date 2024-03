Nelle più belle canzoni di Mariah Carey c’è tutto il talento di una cantautrice versatile, regina assoluta del Natale ma anche autrice di ballate e brani intensi che in più di 30 anni di carriera si è resa un punto di riferimento per tanti artisti della scena contemporanea internazionale. La sua voce è inconfondibile, e non a caso ogni volta che sale sul palco i suoi concerti diventano un raduno per folle oceaniche.

Emotions (1991)

Emotions, un brano datato 1991, è considerato uno dei migliori esercizi vocali di Mariah Carey, ancora ineguagliata nell’interpretazione. Una piccola bomba contemporary r&b entrata di diritto nella storia, un grande classico della cantautrice.

Hero (1993)

Hero è uno dei primi grandi successi di Mariah Carey, che nel testo della canzone ci insegna quanto sia importante considerarci eroi di noi stessi. Con questo brano l’artista viene nominata ai Grammy come “miglior interpretazione femminile pop” e conquista la prima posizione della classifica Billboard Hot 100.

All I Want For Christmas Is You (1994)

All I Want For Christmas Is You non ha certamente bisogno di presentazioni. Parliamo, infatti, di uno dei brani più amati sul Natale, nonché il singolo più venduto nella carriera di Mariah Carey che ogni anno viene ripreso per celebrare le festività grazie alle irresistibili good vibes e alla positività che la canzone trasmette e sprigiona.

When You Believe (1998)

When You Believe è un magico duetto tra Mariah Carey e Whitney Houston. Il brano vince l’Oscar come migliore canzone: scritto da Stephen Schwartz, fa parte della colonna sonora del film d’animazione Il Principe D’Egitto ed è una straordinaria lezione di canto da parte di due delle voci migliori del mondo.

We Belong Together (2005)

We Belong Together non può mancare tra le più belle canzoni di Mariah Carey, un glorioso ritorno dopo alcune release severamente bocciate dalla critica.

