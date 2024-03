Stefano Fresi è prossimo al debutto su Rai 2 come protagonista della serie TV Kostas. La prima puntata andrà in onda il 3 aprile 2024 in prima serata, dunque intorno alle 21:30.

La fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar, si basa sui racconti dello scrittore greco Petros Markaris. Il personaggio principale, il commissario Kostas Charitos, ha ottenuto negli anni un buon successo al punto che in molti lo hanno accostato a Montalbano, anche se le sue avventure sono ambientate ad Atene.

La prima stagione di Kostas prevede 4 prime serate, ogni mercoledì dal 3 al 24 aprile. La serie è incentrata sulle indagini di questo commissario che legge solo dizionari, scorbutico, dai modi a dir poco inusuali ma sempre molto efficaci.

Oltre a Fresi, nel ruolo di Kostas, gli interpreti principali che compongono il cast della serie sono:

Francesca Inaudi

Blu Yoshimi

Marco Palvetti

Maria Chiara Centorami

Massimo Mesciulam

Giulio Tropea

Luigi Di Fiore

Michele Rosiello

