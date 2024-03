Dall’uovo di Pasqua di Mediaset Infinity una sorpresa per tutti i fan della serie turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore, che potranno vedere in streaming una puntata speciale proprio domenica 31 marzo.

Nella ventiduesima puntata Ayda e Ibo restano bloccati con la moto nei pressi di un bosco. In quel luogo non c’è segnale e i cellulari non funzionano, duanqu non riescono a contattare i soccorsi.

Intanto Merve è preoccupata perché non riesce a contattare Selin per dirle di non tornare a casa insieme a Demir, dato che i genitori non sono partiti ma gli stanno organizzando una festa a sorpresa.

La serie Everywhere I go – Coincidenze d’amore è disponibile con un nuovo episodio tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla piattaforma di streaming di Mediaset Infinity. Esclusivamente per questa settimana però verrà pubblicata una puntata anche di domenica.

