Una nuova serie televisiva spagnola si appresta ad approdare sulla piattaforma Mediaset Infinity. A partire dal 3 aprile saranno disponibili in streaming i 13 episodi di 4 mamme per un delitto.

La serie segue la storia di quattro donne che si conoscono a una riunione dell’AMPA, l’associazione per i genitori degli studenti, e , in seguito a un incidente, si ritrovano coinvolte in una serie di bugie, fughe e rapimenti. Le protagoniste di 4 mamme per un delitto sono:

Mayte: donna separata, madre di due bimbi che per sbancare il lunario vende robot da cucina e approfitta dell’incontro con gli altri genitori per proporre una dimostrazione della macchina;

Lourdes: moglie di un poliziotto;

Virginia: donna incinta, madre di una bambina;

Amparo: nonna che si prende cura del nipote per l’assenza dio sua figlia.

Tutte e 4 ri ritrovano in modo casuale tutte coinvolte in un omicidio e, per paure di essere scoperte, decidono di occultare il cadavere. Non sanno però che una testimone ha visto tutto e inizia a ricattarle.

Il cast di 4 mamme per un delitto è composto da:

Malena Alterio è Lourdes

Toni Acosta (Paso Adelante? è Mayte

Nuria Herrero (Madri – Una vita d’amore) è Virginia

Mamen Garcia è Amparo

Ainhoa Santamaria

Alfonso Lara

Fernando Coronado

Miguel Rivera

Lorena Lopez

