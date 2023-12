Nel mese di gennaio, Mediaset Infinity, propone una nuova serie televisiva turca. Dreams and Realities – La forza dei sogni, titolo originale Hayaller ve Hayatlar, è una commedia romantica a titnte thriller in 26 episodi, che sarà disponibile gratuitamente dal 29 gennaio 2024.

Prodotta da NG Medya, la serie è stata scritta da Yelda Eroğlu e Yeşim Çıtak. La regia curata da Altan Dönmez (ep. 1-18) e Orkun Çatak (ep. 19-26).

Dreams and Realities – La forza dei sogni: Trama

La trama ruota attorno alle storie di cinque donne in carriera, provenienti dai quartieri medio-bassi di Istanbul, animate da altrettanti sogni da realizzare. Per raggiungere i loro obiettivi, le protagoniste sono molto determinate, ma tutte dovranno confrontarsi con gli ostacoli della vita, l’amore e un omicidio che cambierà tutte le loro prospettive.

Dreams and Realities – La forza dei sogni: Cast

Tra le protagoniste della serie troviamo Özge Gürel, nota al pubblico per i suoi ruoli in serie di successo, come Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season.

Tra gli interpreti principali che compongono il cast di Dreams and Realities troviamo:

Özge Gürel: Dicle

Aybüke Pusat: Güneş

Melissa Aslı Pamuk: Setenay

Yeşim Ceren Bozoğlu: Melike

Yusuf Çim: Sergen

Ekin Mert Daymaz: Emre

Serkay Tütüncü: Alaz

Özge Özacar: Mehveş

Continua a leggere Optimagazine