In tanti in questi giorni si chiedono perché Mediaset Infinity non funziona su smart TV. Un tema diventato caldo forse per improvviso acquisto di televisori di ultima generazione tra gli italiani, magari alla luce di alcune agevolazioni tornate utili a diverse persone. A prescindere dalla ragione, credo sia il caso di dover precisare alcuni concetti, visto che parte del pubblico intende ricorrere all’applicazione sul proprio televisore per ovviare ad alcuni connessi alla trasmissione tradizionale dei canali standard di questo gruppo. Proviamo a capirci qualcosa di più oggi stesso.

Chiarimenti necessario per chi si chiede perché Mediaset Infinity non funziona su smart TV

Come stanno le cose? Scendendo maggiormente in dettagli e andando oltre questioni focalizzate sugli appassionati di calcio (in passato abbiamo precisato la questione della visione contemporanea dei canali con specifici articoli). Tornando alla domanda che trovate nel titolo del nostro articolo, le dirette di Mediaset Infinity si possono visualizzare solo con dispositivi mobili e non con app installata direttamente sulla propria tv. Un caso limite è invece rappresentato dalle fire stick di Amazon, che collocano l’app Infinity su un altro piano. In questo caso, potreste avere accesso alle live.

Quella descritta oggi è una scelta specifica dell’aziena, che in qualche modo richiama le politiche di gestione di SkyGO per coloro che si ritrovano con un abbonamento Sky. Diverso il discorso per DAZN e Prime Video di Amazon, tanto per citarne due che in un contesto del genere si sono rivelate molto più flessibili per il pubblico. Dunque, con Infinity soltanto l’app per smartphone e tablet contiene la sezione live dove c’è la diretta streaming di tutte le reti Mediaset.

Dunque, ora sappiamo perché Mediaset Infinity non funziona su smart TV, ma terremo gli occhi aperti sul tema per individuare strade alternative. A voi come vanno le cose?