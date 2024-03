Tremate, tremate le avvocatesse son tornate !!! Lo Studio Battaglia trionfa nella serata televisiva e conferma, già dalle prime puntate della seconda, il successo della prima serie. Lo Studio Battaglia è tutto femminile. Una mamma e due figlie espertissime avvocate divorziste. Lo Studio Battaglia è il terrore dei mariti fedifraghi e benestanti.

Nella fiction, non c’è scampo quando una donna tradita o delusa dal fallimento del proprio matrimonio si rivolge allo Studio Battaglia. Dopo aver patito un matrimonio infelice, la cliente dello Studio Battaglia conquisterà lo status di “ben divorziata“. Lo Studio Battaglia garantisce, codici alla mano, un sontuoso assegno di mantenimento e tanti benefit annessi dall’attico di super lusso al villone vista mare.

Ovviamente non mancano, tra un caso e l’altro, gli intrecci amorosi che coinvolgono le protagoniste dalla matriarcale mamma Lunetta Savino alle tre figliole Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Barbora Bobulova turbata dall’aver ritrovato una fiamma che sembrava ormai sopita. In Studio Battaglia i momenti di più alta tensione drammatica si alternano con scene ironiche che strappano un sorriso. Non mancano anche i riferimenti all’attualità come il perverso ruolo dei social nelle vicende familiari ed aziendali gestite dallo Studio Battaglia.

E non manca certo anche un sentimento d’invidia per le clienti più fortunate dello Studio Battaglia: ancora belle, giovani e – per effetto di sentenza – ricchissime. Chissà quante telespettatrici avranno anche loro sognato un divorzio così, ma devono fare i conti con ben altra realtà. Studio Battaglia è una fiction, ma al tempo stesso anche una rassegna sociologica sulla patologia del matrimonio in Italia ed in genere nel mondo contemporaneo.

Nel mondo reale, come in quello dello Studio Battaglia, il numero delle separazioni e dei divorzi supera di gran lunga ormai quello delle unioni che procedono pur con le inevitabili difficoltà. Perché il matrimonio è così in crisi? Lo Studio Battaglia ovviamente non può dare una risposta. Ma forse ci aiuta a capire quanto dietro la patina apparente dell’agio economico delle “ben divorziate” vi siano drammi devastanti specialmente quando anche i minori sono coinvolti nelle dolorose separazioni.

E’ una fiction, certo. Non ha il compito di migliorare la società. Ma ci aiuta a riflettere ed a capire anche come sia cambiata l’Italia dalla famiglia di Nonno Libero e Cettina a quelle in frantumi dello Studio Battaglia. Non è tutto oro, insomma, quello che luccica nell’elegante Studio Battaglia. E le stesse protagoniste accusano dolorose ferite per il fallimento delle loro unioni.

