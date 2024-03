Il nuovo singolo di Camila Cabello è I Luv It. La cantautrice cubana è pronta a riprendersi la scena, e un cambiamento è nell’aria da tempo. Dai suoi profili social, infatti, Camila Cabello da diverso tempo sfoggia un nuovo look e frasi criptiche, oltre a vari indizi lasciati su TikTok che i suoi fan si sono divertiti a interpretare per scovare date, spoiler e altri contenuti.

I Luv It, un modo informare per scrivere I Love It, è il nuovo singolo di Camila Cabello. Il brano sarà fuori mercoledì 27 marzo e sarà il primo lavoro con la nuova etichetta Interscope Records. Sulla canzone l’artista ha lasciato pochi dettagli, tranne la data di uscita e l’artwork con uno scatto in linea con le foto pubblicate nell’ultimo periodo.

Nel frattempo, i fan attendono con ansia il prossimo album. L’ultima volta in cui abbiamo ascoltato un inedito di Camila Cabello è stata nel 2022, quando ha duettato con Stromae nel singolo Mon Amour. Inoltre, nel 2022 è uscito il suo terzo disco Familia, dove era presente il brano Bam Bam con Ed Sheeran come artista ospite.

Il prossimo album

Non è da escludere che gli scatti postati da Camila Cabello sul suo profilo facciano parte del concept del nuovo album. Di certo c’è che il seguito ideale di Familia vedrà la luce entro la fine dell’anno. La cantautrice cubana ha parlato della prossima opera in un’intervista rilasciata per Paper Magazine. Per questo disco ancora da scoprire sono stati necessari sei mesi di registrazione, durante i quali ha scoperto un nuovo personaggio.

“È diventata una persona a cui stavo attingendo, che ero io, ma sicuramente una versione iper-femminile di me”, ha detto Camila Cabello. I brani saranno molto personali, quasi diaristici, con tante storie ambientate a Miami.

