Il produttore asiatico terrà il suo prossimo evento Galaxy Unpacked nel luglio 2024. Durante l’evento, l’azienda asiatica probabilmente svelerà i Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. Anche se non si prevede che il device con chiusura a conchiglia porti un cambiamento nel design, si dice che lo Z Fold 6 offrirà un design migliorato.

Come riportato da “SamMobile“, secondo un’affermazione del tipster @kro_roe, il Samsng Galaxy Z Fold 6 avrà uno schermo antiriflesso. Se è quello che pensiamo e se è vero, il dispositivo potrebbe presentare la stessa protezione Gorilla Glass Armor che ha debuttato con il Samsung Galaxy S24 Ultra. Il vetro verrà probabilmente utilizzato sullo schermo di copertura del telefono, rendendolo più resistente ai riflessi del sole e di altre fonti di luce. Pertanto, il Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe avere una migliore visibilità dello schermo in condizioni esterne. Tuttavia, prendete queste informazioni con le pinze. Lo schermo interno potrebbe non avere un rivestimento antiriflesso a causa della natura pieghevole del display.

Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà il processore Snapdragon top di gamma (probabilmente Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy). Il dispositivo avrà anche 12 o 16GB di RAM, a seconda della variante. Se queste informazioni sono accurate, il Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà la RAM più alta mai vista su qualsiasi dispositivo della serie Z Fold. Si dice anche che il telefono sarà disponibile nelle varianti di archiviazione da 256, 512GB e 1TB. Le voci affermano, inoltre, che il prossimo telefono pieghevole di punta presenterà la tecnologia UWB, un ampio sistema di dissipazione del calore, una frequenza di campionamento tattile più rapida e possibilmente una S Pen integrata. Tuttavia, l’informatore dice che lo slot S Pen potrebbe essere cancellato e non è ancora confermato.

