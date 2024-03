La versione precedente della storia ipotizzava che il prossimo pieghevole più economico del colosso di Seul sarebbe stato una versione del Samsung Galaxy Z Flip 6. Tuttavia, ora sembra che il rapporto potrebbe parlare di una versione più economica del Samsung Galaxy Z Fold 6.

Come riportato da “SamMobile“, è stato riferito che il produttore sudcoreano prevede di lanciare due versioni de Samsung Galaxy Z Fold 6 quest’anno, di cui il più economico costasse circa 1000 o 1200 dollari. Tuttavia, un nuovo rapporto afferma che l’azienda sudcoreana lancerà quest’anno una versione più economica del Samsung Galaxy Z Fold 6 con un prezzo ancora più conveniente per migliorare le sue cifre di vendita. Il device potrebbe avere le stesse fotocamere dello Z Fold 5. L’OEM asiatico starebbe pensando ad un prezzo sarà di soli 800 dollari. Se così fosse, il dispositivo sarebbe davvero interessante. Sebbene il nome del t4elefono non sia stato ipotizzato, non sarebbe difficile immaginare che possa essere chiamato Samsung Galaxy Z Fold 6 FE.

Il prossimo telefono pieghevole potrebbe avere componenti di fascia bassa/più vecchi rispetto allo Z Fold 6. Secondo il rapporto, avrà specifiche di display, processore e batteria più economiche. Le fotocamere, tuttavia, dovrebbero essere simili al più costoso Z Fold 5. Probabilmente presenterà una configurazione a tripla fotocamera da 50+12+10MP. Tuttavia, questo punto non è molto chiaro, quindi dovremmo attendere maggiori dettagli in merito. La quota di mercato degli smartphone pieghevoli del colosso di Seul è scesa dal 66,4 al 60,4% e si prevede che diminuirà ulteriormente nel secondo trimestre di quest’anno. Secondo quanto riferito, il produttore sudcoreano sta cercando di aumentare la propria quota di mercato lanciando un telefono pieghevole più conveniente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com