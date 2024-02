Da quando il colosso di Seul ha annunciato che la serie Galaxy S24 riceverà aggiornamenti Android e One UI per sette anni, le persone sono rimaste a chiedersi quali altri dispositivi potranno permettersi il lusso di un supporto software post-vendita così folle.

Come riportato da “SamMobile“, la risposta, purtroppo, non è stata quella desiderata dai fan: il produttore asiatico ha confermato che nessuno smartphone o tablet Galaxy lanciato prima del Galaxy S24 riceverà sette anni di aggiornamenti. Quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza sono il massimo che potranno ottenere i dispositivi Galaxy esistenti. Che dire dei dispositivi che verranno lanciati nei prossimi mesi e anni? Secondo un utente su X/Twitter, il Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà uno degli unici due pieghevoli in stile libro che riceveranno sette anni di aggiornamenti. L’altro sarà il Pixel Fold 2 di Google, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno.

Questa dovrebbe essere una novità per qualcuno? Non proprio, dato che anche se il colosso di Seul deve ancora confermare qualcosa ufficialmente, non è possibile che l’azienda non offra lo stesso tipo di supporto per un pieghevole da 1800 dollari che assicura ai suoi ultimi flagship candybar, il più piccolo dei quali costa solo 800 dollari. Dovremmo aspettarci un supporto simile per il Samsung Galaxy Z Flip 6? Sì, anche se mentiremmo se dicessimo di non essere scettici. Gli smartphone Galaxy Z Flip non sono economici, ma non sono nemmeno trattati come fiori all’occhiello allo stesso modo degli smartphone Galaxy S o Galaxy Z Fold. Pensiamo che ci sia un’alta probabilità che il Samsung Galaxy Z Flip 6 riceva aggiornamenti per sette anni, ma per ora ci asteniamo dal considerarlo una garanzia.

