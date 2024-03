Andrà a Vasco Rossi il Premio Del Vittoriale, giunto alla sua quindicesima edizione. Ad annunciarlo è stato lo stesso rocker di Zocca con alcune storie pubblicate sui social. Il kom ha comunicato anche la motivazione della consegna del titolo e la data in cui si terrà la cerimonia di premiazione.

A Vasco Rossi il Premio Del Vittoriale

Vasco Rossi riceverà il Premio Del Vittoriale. Il kom ha comunicato le motivazioni nelle storie Instagram. Ecco il motivo per cui riceverà il titolo:

“Al komandante che per il suo coraggio nella vita e nella musica ha inventato la definizione di ‘supervissuto’. Ha costruito un genere, quello del rock italiano, adattando metrica, linguaggio e temi e rompendo ogni schema. Ha sempre avuto il coraggio di osare e sfidare il tempo restando fedele a se stesso. Un ribelle gentile capace di mantenere intatta la passione, di incantare generazioni, specchiarsi nelle proprie ombre e tornare alla luce usando la bussola dell’audacia”.

La cerimonia per il conferimento del premio si terrà il 17 aprile alle ore 17 presso il Vittoria degli Italiani, l’immensa tenuta che un tempo fu la dimora di Gabriele D’Annunzio sulle rive del Lago di Garda. Il premio consiste in una scultura realizzata dall’artista Mimmo Paladino. Dopo la cerimonia, Vasco Rossi dialogherà con il direttore del Vittoriale Giordano Bruno Guerri.

Cos’è il Premio Del Vittoriale

Il Premio Del Vittoriale è stato istituito nel 2011 dalla Fondazione Il Vittoriale Degli Italiani e viene distribuito ogni anno a personaggi illustri che hanno saputo apportare innovazioni o influenzare la società a loro contemporanea. In passato il Premio Del Vittoriale è stato consegnato, fra i tanti, a Paolo Conte (2012), Umberto Veronesi (2013) Piero Angela (2017) e Samantha Cristoforetti (2018).

Per Vasco non si tratta del primo premio consegnato per il suo apporto alla cultura italiana. Nel 2022, per esempio, ha ricevuto la Lupa D’Oro.

