Michele Bravi e Federica Abbate in Antifragili, un brano che fa parte della colonna sonora del nuovo film, Strange World – Un Mondo Misterioso. I due artisti hanno unito le loro voci per un mix unico da ascoltare al cinema a partire dal 23 novembre, data in cui la pellicola sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane.

“Non credo di poter dire l’emozione di aver scritto e interpretato insieme a Federica Abbate un pezzo originale per la colonna sonora del nuovo film Walt Disney Animation Studios, Strange World – Un mondo misterioso”, le parole di Michele Bravi sui social nel comunicare orgoglioso il nuovo progetto musicale, che lo lega anche al mondo cinematografico.

Il tutto con un’amica vera, di vecchia data, presente in ogni fase della vita della sua vita, una di quelle autrici eleganti che ha dimostrato di avere molto da dire sia nella scrittura dei testi per altri cantanti che nel suo percorso da cantautrice.

Michele Bravi e Federica Abbate in Antifragili uniscono le voci su un brano ispirato all’avventura fantastica verso il cuore della Terra, attraverso l’intreccio umano tra padri e figli. Il film Strange World – Un Mondo Misterioso uscirà nelle sale italiane mercoledì 23 novembre ma successivamente il brano sarà disponibile anche per l’ascolto negli store digitali.