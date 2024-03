Violento, così suona il nuovo singolo dei Pearl Jam che anticipa il prossimo album Dark Matter. Eddie Vedder e soci hanno ribadito più volte che il seguito ideale di Gigaton sarebbe stato pesante e ruvido e oggi, venerdì 22 marzo, la bomba punk presente in Running è la conferma.

Nel titolo di questo pezzo dedicato al nuovo singolo dei Pearl Jam abbiamo parlato di “furia punk”, e non certamente per puro caso. Running è un brano adrenalinico dove tutto è presente, dalle chitarre distorte al basso tormentato, ma soprattutto la batteria incisiva e la voce intensa di Eddie Vedder. In alcuni passaggi si notano somiglianze con lo stile dei Bad Religion, ed è molto facile immaginare la voce di Greg Graffin sulla linea di The Biggest Kller In American History.

Dark Matter sarà fuori il 19 aprile. A proposito del disco, Eddie Vedder ha detto: “Nessuna iperbole, penso che questo sia il nostro lavoro migliore“, una convinzione che promette grandi cose dopo Gigaton, un album certamente apprezzato ma che molti critici e molti fan hanno considerato esageratamente Vedder-centrico. Non un aspetto prettamente negativo, dal momento che la voce del frontman è sempre stata il marchio di fabbrica della band. Piuttosto, da Dark Matter ci si aspetta una maggiore presenza della componente strumentale.

Con Running, questa esigenza è pienamente soddisfatta. Con il primo estratto uscito il 13 febbraio, del resto, abbiamo riscoperto le atmosfere hard rock che ci hanno restituito i fasti del passato della band di Seattle, per questo Dark Matter suona già fortissimo come una promessa.

Continua a leggere su optimagazine.com

Got me running

Got me running, got me running

But the race, it never ends

Got me running, or else I’m done in

You got me coming as you’re going

And the chase, it never ends

I’ll be running till the second coming

Dictator, love hater

Lost in the tunnel and the tunnel ain’t no fun

Now I’m lost in all the s*it you’re flushing

Victrola, controller

Lost in the tunnel and the tunnel’s getting funneled

Like the sewage in the plumbing

‘Cause we left the fu**ing water running

Got me running

Got me diving, got me diving

Got me deep, I get the bends

When I’m summoned, or too late coming

You got me running, got me running

But the race, it never ends

I’m feeling done in, it’s rather stunning

Dictator, love hater

Lost in the tunnel and the tunnel ain’t no fun

Now I’m lost in all the s*it you’re flushing

Victrola, controller

Lost in the tunnel and the tunnel’s getting funneled

Like the sewage in the plumbing

‘Cause we left the fu**ing water running

Was cleared for, for lift off

Aborted my take off

Living in the shadows, crossing my fingers

A date with the gallows and a reprieve not looking likely

You got me running

You got me running

You got me running

You got me running