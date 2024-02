Dark Matter è il nuovo singolo dei Pearl Jam dopo settimane di spoiler e indiscrezioni. Il brano dà il titolo al seguito ideale di Gigaton (2020), di cui la band di Eddie Vedder ha appena annunciato la data di uscita e la tracklist.

Impossibile non notare da subito il riff brutale che accompagna l’intera esecuzione del nuovo singolo dei Pearl Jam. Dark Matter restituisce ciò che in Gigaton (qui la nostra recensione) mancava: la sostanza degli strumenti. I più, infatti, avevano lamentato una struttura eccessivamente Vedder-centrica, con l’innegabile bellezza della voce del frontman che, tuttavia, era stata collocata troppo al centro del disco.

In Dark Matter tutto cambia: i Pearl Jam sciabolano con l’hard rock nelle sfumature che secondo i più sarebbero una strizzata d’occhio ai Soundgarden. Intuizione non molto lontana dalla realtà, ed è molto facile immaginare la voce di Chris Cornell muoversi tra l’egida di Matt Cameron e la chitarra stra-presente. Con il nuovo singolo dei Pearl Jam ritroviamo il loro lato più oscuro, finalmente, e noi nostalgici possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Come già detto, il nuovo singolo dei Pearl Jam è anche il titolo del prossimo album. La band ha annunciato data e tracklist: Dark Matter sarà fuori il 19 aprile 2024. Ecco la tracklist:

01 Sacred Of Fear 02 React, Respond 03 Wreckage 04 Dark Matter 05 Won’t Tell 06 Upper Hand 07 Waiting For Stevie 08 Running 09 Something Special 10 Got To Give 11 Setting Sun

“Nessuna iperbole, penso che questo sia il nostro lavoro migliore”, ha detto Eddie Vedder. Le ultime settimane hanno visto la band presentare l’album il 31 gennaio al Trobadour di Los Angeles in un evento riservato a pochi eletti. Nonostante l’imposizione della riservatezza, qualcuno si era lasciato scappare il titolo dell’album e inevitabilmente alcuni audio non proprio autorizzati, ma era chiaro che per l’annuncio ufficiale sarebbe stato necessario attendere con tanto hype.

Dark Matter è il singolo che anticipa l’album, e non si esclude che i Pearl Jam possano lanciare altri singoli per rompere l’ossessionante attesa.

Steal the lights from our eyes

Take my blood from my heart

We’re in all of this dark matter

Take the breaths from my chest

Take the pulse and I’m…

We’re losing time, dark matter

Denounce the demagogues

King diamond to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake

You’re running away

We’re pulling apart

In all of this dark matter

I once had a…

Or is it the press

No one knows what happens next



Renounce the demigods

King diamond to discard

Deploy the dialogue

Your word against the law

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake

No tolerance for intolerance so I’ve

No patience left for impatience no more

No love lost for lost loves

No sorrow for the unaccountable

It’s strange these days

When everybody else pays

For someone else’s mistake

This blame takes shape

Still everybody else pays

For someone else’s mistake