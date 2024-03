Il 2024 sarà l’anno del nuovo album di Eminem. A sganciare la bomba è Dr. Dre durante un’intervista nella quale ha riferito di avere l’autorizzazione del diretto interessato per fare l’annuncio. Il rapper e produttore è coinvolto nell’opera, e ha anche annunciato che presto avrà l’occasione di ascoltare l’intero disco in anteprima.

Il nuovo album di Eminem entro il 2024, l’indiscrezione

Come detto in apertura, entro il 2024 uscirà il nuovo album di Eminem. Dr. Dre lo ha riferito durante un’intervista rilasciata per Jimmy Kimmel Live in compagnia di 50 Cent e Snoop Dogg. “Ci sono le canzoni, è esplosivo”, ha detto Dr. Dre.

In più, sempre Dr. Dre ha confessato che Eminem “tiene la musica stretta sul petto”, dunque non gli ha ancora dato la possibilità di ascoltare l’intera opera. Tuttavia, il collega ha raccontato che “ci sono tracce che dovrò mixare”. Ad oggi, giovedì 21 marzo, non esiste ancora l’annuncio ufficiale di Marshall Mathers (questo il vero nome di Eminem) né è dato conoscere la data di uscita del disco.

Non è ancora dato sapere, inoltre, quale sarà il titolo dell’album

Music To Be Murdered By e il documentario su Stan

L’ultimo disco in studio pubblicato da Emimem è Music To Be Murdered By (2020), ma un’altra novità che riguarda il rapper di The Way I Am è il documentario Stans, un lavoro che si concentra sul mondo della superfandom, ovvero i fan ossessivi degli artisti.

Nel brano Stan in duetto con Dido, infatti, Eminem raccontava la storia di un fan ossessionato dal suo beniamino e del rapporto tossico che questo generava in uno stato di totale alienazione dalla realtà. Il brano è ancora oggi uno dei grandi classici del rapper, estratto dall’album The Marshall Mathers LP. L’annuncio ufficiale del nuovo album di Eminem potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

