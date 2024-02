Stan di Eminem ci ha aperto un mondo, specialmente grazie al video ufficiale. Nel suo brano, infatti, il rapper racconta l’universo dei fan ossessionati dai loro artisti preferiti, una realtà descritta anche nella miniserie Sciame disponibile su Amazon Prime Video. Ora, secondo le indiscrezioni, la storia raccontata nel popolare singolo diventerà un documentario.

Stan di Eminem

Stan di Eminem è entrata nella storia per tanti motivi. In primo luogo il campionamento della canzone Thank You di Dido, che compare anche nel video ufficiale nel ruolo della fidanzata incinta del protagonista Stan, interpretato da Devon Sawa.

In secondo luogo il video, come già detto, in cui assistiamo all’escalation ossessiva di Stan che in Eminem riconosce il suo punto di riferimento e cerca disperatamente un contatto con il rapper fino a perdere la vita in un incidente.

Il documentario

Per il momento non è dato conoscere la data di uscita del documentario, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe uscire entro la fine del 2024. Il titolo sarà Stans, con il nome di “Stan” al plurale per anticipare che si tratterà di un progetto rivolto a tutto il mondo del superfandom. Il regista sarà Steven Lickart e lo stesso Eminem sarà co-produttore con la sua casa di produzione Shady Films.

Gli autori hanno detto:

“Stans sarà per noi l’opportunità di girare la telecamera e chiedere al pubblico di non essere fan, in alcuni casi, fanatici. Questo è uno studio sulla relazione tra fanbase e artista attraverso la lente di una delle canzoni più affascinanti di Eminem e di uno degli artisti più importanti al mondo”.

Stan di Eminem è un singolo estratto dal terzo album The Marshall Mathers LP pubblicato nel 2000, trainato da altri successi come The Way I Am e The Real Slim Shady.

