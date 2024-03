Nell’estate 2024 ritornano i concerti di Daniele Silvestri. Il cantautore ha deciso di partire in tour insieme a Casadilego e ha pubblicato le date del calendario estivo del suo show Il Cantastorie Recidivo con il quale festeggia i suoi primi 30 anni di carriera.

Concerti di Daniele Silvestri con Casadilego, tutte le date

“Un cantastorie in fondo nasce per essere nomade. Non stanziale”, con queste parole Daniele Silvestri spiega il motivo per cui ha scelto di partire per un tour estivo dopo l’esperienza nei teatri. Accanto a lui ci sarà Casadilego, che si esibirà nell’opening act. Ecco le date dei concerti:

26 maggio – GALEATA (FC) – Ravenna Festival anteprima

20 luglio – MONFORTE D’ALBA (CN) – Monfortinjazz

24 luglio – BARDONECCHIA (TO) – Borgate dal Vivo

26 luglio – SAN MINIATO (PI) – Musicastrada Festival

1 agosto – GUSPINI (SU) – A Innantis!

2 agosto – ALGHERO (SS) – Festival Abbabula

4 agosto – SOGLIANO CAVOUR (LE) – Locomotive Jazz Festival

8 agosto – LAGHI DI MONTICCHIO (PZ) – Vulcanica Live Festival

9 agosto – Massa d’Albe (AQ) – Festiv’Alba

11 agosto- VALSORDA, GUALDO TADINO (PG) – Suoni Controvento

16 agosto – Pollina (PA) – Teatro di Pietra Rosa

31 agosto – BERTINORO (FC) – Entroterre Festival

I biglietti in prevendita per i concerti di Daniele Silvestri con Casadilego nel 2024 sono già disponibili su TicketOne e su tutti gli altri circuiti autorizzati.

Il Cantastorie Recidivo

Come già detto, con Il Cantastorie Recidivo Daniele Silvestri porta sul palco i suoi 30 anni di preghiera. Sul palco saranno in tre, “senza troppi orpelli tecnologici”, dunque “puntando all’essenza di ogni storia”.

Nel frattempo Daniele Silvestri ha lanciato la sua nuova avventura con Le Cose Che Abbiamo In Comune, il suo primo podcast registrato durante i concerti a Roma e che immortala il momento in cui il cantautore si lascia andare in riflessioni, aneddoti e curiosità in compagnia di ospiti.

