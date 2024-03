In vetrina dal 20 al 25 marzo troviamo tanti album di Vasco in offerta per la Primavera Amazon. I dischi del kom tengono sempre banco, con una carriera in continua ascesa e culminata nell’ultimo anno con il docufilm Il Supervissuto e i tour negli stati che registrano sempre il tutto esaurito.

Non Stop Live (2019)

Non Stop Live è una raccolta dal vivo di Vasco Rossi già entrata nella storia. Pubblicata nel 2019, è un racconto in musica delle 6 date tenute dal rocker di Zocca allo Stadio San Siro con un singolo inedito a sorpresa, Se Te Lo Potessi Dire. L’edizione in offerta per la Primavera Amazon è quella con il tasto “push” sulla copertina. Premendo il tasto, il disco si accende.

Il Supervissuto (2024)

Il Supervissuto è la colonna sonora del documentario diretto da Pepsy Romanoff disponibile su Netflix. L’edizione in offerta per la Primavera Amazon si compone con 4 box colorati in formato LP e include l’inedito Gli Sbagli Che Fai.

Stupido Hotel (2001)

Due anni dopo Rewind (1999) Vasco Rossi ritorna con Stupido Hotel, un disco dal successo immediato che rimane primo in classifica per ben 12 settimane. La tracklist include canzoni entrate a buon diritto nella storia, come Siamo Soli, Standing Ovation, Ti Prendo E Ti Porto Via e la title-track.

Buoni O Cattivi (2004)

Buoni O Cattivi non poteva mancare tra gli album di Vasco in offerta per la Primavera Amazon. Il disco vendette un milione di copie e nel 2004 fu l’album più venduto dell’anno. Il disco contiene pietre miliari del repertorio del Blasco, come Un Senso, la title-track, Come Stai, E…. Un Senso è la colonna sonora del film Non Ti Muovere diretto da Sergio Castellitto e tratto dal libro di Margaret Mazzantini.

