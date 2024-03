Il nuovo singolo dei Subsonica è Universo, un estratto dall’album Realtà Aumentata. Un brano atmosferico in cui le pulsazioni elettroniche della band torinese capitanata da Samuel Romano si sposano con soluzioni atmosferiche ed eteree, aprendo la mente a uno spazio sconfinato. Proprio come l’universo.

Il nuovo singolo dei Subsonica

Universo uscirà venerdì 22 marzo in edizione speciale. I Subsonica lo hanno annunciato attraverso i canali social. Il brano sarà fuori in formato EP composto da quattro tracce, che includeranno la canzone nella versione contenuta in Realtà Aumentata e tre remix. La band torinese ha scritto:

“Chi ha fatto questi remix? E perché le tracce saranno quattro? A mezzanotte di venerdì scoprirete e ascolterete. Mentre domani vi spieghiamo perché la quarta traccia remix potrebbe riguardare qualcuno o qualcuna di voi”.

Saranno nomi importanti? Ci saranno ospiti? Ci saranno altre sorprese? I Subsonica si mantengono criptici e aggiungono che venerdì sarà fuori anche il video ufficiale di Universo, mentre su Corriere.it è già disponibile il video del backstage.

Il tour dei Subsonica

Il 2024 sarà anche l’anno dei concerti dei Subsonica. La band torinese è pronta a portare sul palco la nuova experience per presentare l’album Realtà Aumentata con le seguenti date:

3 aprile: Mantova (PalaUnical)

(PalaUnical) 4 aprile: Milano (Mediolanum Forum)

(Mediolanum Forum) 6 aprile: Conegliano (Zoppas Arena)

(Zoppas Arena) 8 aprile: Roma (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 10 aprile: Bologna (Unipol Arena)

(Unipol Arena) 11 aprile: Firenze (Nelson Mandela Forum)

(Nelson Mandela Forum) 13 aprile: Torino (Pala Alpitour)

Non è dato sapere, per il momento, se i Subsonica torneranno dal vivo anche per l’estate, ma quando si tratta della squadra di Samuel Romano e Boosta c’è da aspettarsi di tutto. Come il nuovo singolo dei Subsonica, ad esempio, totalmente inaspettato come pacchetto completo di remix e sorprese. Realtà Aumentata è il decimo album in studio pubblicato a 4 anni di distanza da Mentale Strumentale (2020) e 6 anni dopo 8 (2018).

Testo

Foreste e

Profondità

Satelliti

Gli oceani

E dall’alto noi

Sotto strati d’atmosfera

Chissà se mai

Se prima o poi

Nel brulicare della gente

Se incontrerai

La pace che

La vita ti ha negato sempre

Se finirà

La guerra in te

Il freddo attrito con il mondo

Se capirai

Che il mio mio universo oggi sei tu

Galassie e

Immensità

In formicai

I crepuscoli

Visti da qui

Dalla punta del tuo cuore

Chissà se mai

Se prima o poi

Nel brulicare della gente

Se incontrеrai

La pace che

Negli occhi hai rifiutato sеmpre

Se finirà

La guerra in te

Non sarà più così importante

Se capirai

Che il mio universo oggi sei tu

Nel brulicare della gente

La vita ti ha negato sempre

Freddo dito con il mondo

Che il mio universo oggi sei tu

