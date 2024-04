Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android, dotato di ottime funzionalità, prestante, veloce e con un design moderno, oggi vi suggeriamo di approfittare dell’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy A34 5G. Lo smartphone, grazie a uno sconto del 42%, sarà vostro al prezzo di 272,92 euro (invece di 469,90 euro di listino), in versione italiana, con la colorazione Graphite e capacità di memoria interna da 256GB espandibile. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, per i clienti iscritti a Prime la consegna non prevede costi aggiuntivi. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy A34 5G presenta un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici (390ppi) con una risoluzione di 1080 x 2340pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e protezione schermo Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Mediatek Dimensity 1080 (6nm), abbinato a 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione (espandibile) e grafica Mali-G68 MC4. Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida a 25W. Lo smartphone è composto da materiali in vetro e plastica, ed è certificato IP67 resistente ad acqua e polvere.

Samsung Galaxy A34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED

Design elegante e lineare: caratterizzato da linee semplici, colori...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 5G, oggi con uno sconto di circa 200 euro su Amazon, presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 48MP (f/1.8, OIS), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, 123°) e un obiettivo macro da 5MP (f/2.4); davanti, la fotocamera selfie da 13MP (f/2.2). Come connettività e altre caratteristiche, troviamo 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, porta USB Type-C 2.0, un solo speaker stereo e un lettore di impronte digitali ottico posto sotto il display.

