Dopo una lunga attesa, finalmente è in arrivo KAOS su Netflix, la serie tv che racconta la mitologia greca in salsa moderna. La piattaforma di streaming ha rilasciato un brevissimo trailer in cui vediamo Jeff Goldblum interpretare il ruolo di un insicuro e paranoico Zeus, re degli dèi.

“Mortali, oggi è un giorno sacro. Onoratemi. E’ un ordine, non una richiesta”, così parla l’attore nel teaser trailer della serie tv.

“Avendo goduto a lungo del suo status di Re degli Dei, il regno di Zeus non è mai stato veramente minacciato”, questa la sinossi ufficiale di KAOS su Netflix. “Questo finché una mattina non si sveglia e scopre una ruga sulla fronte. Credendolo complice di un’antica profezia che predice la sua distruzione, subentra la nevrosi: Zeus si convince che la sua caduta sia imminente. Mentre la sua paranoia prende piede, il Dio degli Dei, vedendo segni ovunque, inizia ad autodistruggersi pericolosamente. “

“E ha ragione ad essere preoccupato”, ci viene detto. “Prometheus, un tempo amico di Zeus e ora prigioniero, sta orchestrando un piano per abbatterlo. Questo consiste nel coinvolgere tre esseri umani diversi, tutti totalmente inconsapevoli del loro significato cosmico o del ruolo che devono svolgere nel salvare il mondo. Senza pressione. (Forse solo un po’).”

KAOS è composto da un cast d’eccezione; oltre Goldblum, anche: David Thewlis (Fargo) nel ruolo di Ade; Janet McTeer (Ozark) interpreta Era; Cliff Curtis (Avatar: La via dell’acqua) è Poseidone; Nabhaan Rizwan (Station Eleven) è Dioniso; Killian Scott (Dublin Murders) è Orfeo; Aurora Perrineau (Westworld) è Riddy; Misia Butler (L’Accademia del bene e del male ) è Caneus; Leila Farzad (I Hate Suzie) è Ari; Rakie Ayola (Anthony) è Persefone; Stanley Townsend (Becoming Elizabeth) interpreta Minosse. Billie Piper (I Hate Suzie) e Suzy Eddie Izzard appaiono in un cameo.

KAOS uscirà nel corso del 2024 su Netflix, e sarà composta da otto episodi.

Continua a leggere su optimagazine.com.