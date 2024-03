Ci sono dei problemi Kena Mobile molto seri da almeno due giorni, con il mancato rinnovo dell’offerta per diversi clienti nonostante abbiano credito a sufficienza abbinato alla loro SIM. Ne conseguono anche delle anomalie relative alle ricariche “forzate” verso l’operatore. Cerchiamo dunque di capire quale sia l’esatta situazione dei clienti dell’operatore low cost di TIM.

Le prime avvisaglie di problemi si sono verificate in realtà nella giornata di domenica 17 marzo. In particolar modo, i clienti ai quali la relativa offerta si aggiornava proprio nel weekend scorso hanno iniziato a ricevere dei messaggi e alert relativi al mancato rinnovo del loro piano. Oramai accade da ore che , nonostante le utenze associate alle SIM personali abbiano credito a sufficienza per un nuovo mese di bundle dati e chiamate, non sia possibile usufruire del servizio dovuto proprio perché non riattivato per un ulteriore mese.

La prima cosa da dire è che l’operatore è al corrente delle difficoltà in corso per molti dei suoi clienti e oramai dalla giornata di ieri afferma di essere al lavoro per una risoluzione definitiva agli errori in corso. Interrogati i canali social dell’operatore anche in questa mattinata del 19 marzo, gli addetti al supporto hanno affermato che i malfunzionamenti saranno presto superati. peccato non siano stati forniti i tempi esatti nei quali i messaggi di mancato rinnovo dell’offerta non compariranno più per i clienti del vettore.

Oltre all’impellenza di vedere rinnovata la propria offerta, i problemi Kena Mobile preoccupano i clienti per uno specifico aspetto. In tanti hanno consumato involontariamente credito del telefono, proprio perché senza bundle rinnovato di dati, chiamate o messaggi di testo. La domanda lecita resta una sola: si riceveranno eventuali rimborsi per questi costi non previsti? Per il momento l’operatore non si è ancora pronunciato in proposito e scopriremo con il tempo se lo farà o meno.

Continua a leggere su optimagazine.com