Si sente un gran parlare di Comunità Energetiche Rinnovabili ma cosa sono esattamente? Sono in partenza anche le domande per speciali incentivi pensati per favorire lo sviluppo di iniziative simili in Italia. È giusto dunque comprenderne la portata e l’importanza in vista pure di una reale transizione energetica nel nostro paese.

Cos’è e come funziona una comunità energetica?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (note anche con l’acronimo CER) nascono come associazioni tra cittadini, imprese, enti pubblici locali e piccole e medie imprese legate da un unico grande obiettivo. L’intento è produrre, scambiare, utilizzare energia da fonti rinnovabili su scala locale, sufficiente per il fabbisogno di tutti gli attori interessati dal progetto.

Le CER si strutturano come reti decentralizzate in cui ogni elemento della stessa (dunque cittadini, imprese ed enti) sono contestualmente i produttori, i consumatori e coloro che scambiano le risorse energetica. Il tutto è possibile grazie alla connessione alla medesima cabina primaria e all’utilizzo (per la distribuzione) della rete nazionale. Possono contribuire alla produzione di energia (in primis) gli impianti fotovoltaici (i più diffusi), ma anche qualunque altro tipo di impianto rinnovabile ad esempio eolico, idroelettrico, a biogas e biomassa.

Tutti i soggetti interessati possono godere di evidenti benefici economici dallo scambio dell’energia prodotta nella comunità. Allo stesso tempo, i vantaggi per l’ambiente sono particolarmente importanti nei termini di mancato inquinamento da produzioni non green. Oltre ai comuni cittadini, possono partecipare alle CER gli enti locali come i comuni, ma anche enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale, pure religiosi.

Quando partono gli incentivi?

Grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dello scorso 7 marzo 2024, sono divenute effettive le Regole operative del GSE per l’ammissibilità, le modalità e i tempi di accesso agli incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili (CER). Il via alle richieste specifiche per i contributi è davvero prossimo, ossia il prossimo 8 aprile.

