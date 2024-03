Quanto è utile il portale offerte Arera per scovare la migliore proposta commerciale per energia elettrica e gas adatta alle proprie esigenze? Moltissimo, visto che stiamo parlando di uno strumento ufficiale e che presenta tutte le soluzioni a disposizione degli italiani in maniera oggettiva, senza influenze “di sponsorizzazioni” di alcun tipo.

Come funziona lo strumento Arera

Negli ultimi mesi, gli italiani ancora legati al mercato di maggior tutela hanno dovuto scegliere il loro fornitore del servizio gas e, a partire da luglio prossimo, lo stesso passaggio dovrà essere compiuto per l’energia elettrica (a meno che non si decida di non effettuare alcuna decisione e dunque rientrare nel discorso delle tutele graduali). Proprio per orientarsi nell’attuale giungla di proposte, il tool di Arera è a disposizione di tutti i consumatori al seguente indirizzo.

Il portale offerte Arera presenta un form al cui interno è richiesta subito la tipologia di servizio per il quale si chiede la comparazione (se per l’elettricità, per il gas o per entrambi) e poi il codice avviamento postale della propria zona. Nel secondo passaggio, si deve indicare se l’utenza sia di tipo domestico oppure no, se si preferisce una promozione a prezzo fisso o variabile, ancora se si è residenti o meno presso l’abitazione per la quale si desidera ottenere informazioni e preventivi.

Le fasi successive del sistema di comparazione del portale offerta Arera sono più specifiche. Ad esempio, viene richiesto (per l’energia elettrica) la potenza in Kw necessaria, se si preferisce una proposta variabile per fasce della giornata, se si vuole una fornitura dalle sole energie rinnovabili e il proprio consumo annuo medio (nel caso non si conoscano questi dati, andranno fornite informazioni puntuali sul numero residenti in casa, presenza di elettrodomestici e altro ancora). A questo punto, l’elenco delle soluzioni disponibili, dalle più economiche alle più costose sarà riportato in elenco per una scelta oggettiva e consapevole. La spesa indicata sarà annua,.

Continua a leggere su optimagazine.com